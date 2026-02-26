سخر الفنان المصري رامز جلال من مطرب المهرجانات حمو بيكا خلال مقدمة برنامجه «رامز ليفل الوحش»، مطلقًا تعليقاته الساخرة المعتادة التي أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل.

أسئلة محرجة على الهواء

وخلال الحلقة، سأل رامز حمو بيكا عن عمره، ليؤكد بيكا أنه يبلغ 37 عامًا، كما وجه له سؤالًا حول المطرب رقم واحد في الغناء الشعبي بين رضا البحراوي وحسن شاكوش، ليختار الأخير باعتباره رقم واحد.

حديث عن أزماته والسجن

وامتدت الأسئلة إلى عدد أزماته، حيث أوضح بيكا أن لديه أزمتين فقط، مشيراً إلى أنه دخل السجن مرتين، مؤكدًا أن زوجته كانت الوحيدة التي كانت تحرص على زيارته، مضيفًا أن تجربة السجن أهون عليه من ذلك المقلب.

أبرز ضيوف رامز جلال

واستضاف رامز جلال في برنامجه «رامز ليفل الوحش» عددًا من نجوم الفن والرياضة أبرزهم أسماء جلال، هنا الزاهد، غادة عبدالرازق، حمو بيكا، أحمد السقا وآخرون.

فكرة المقلب

تقوم فكرة برنامج رامز ليفل الوحش على أجواء مستوحاة من مسلسل Squid Game، حيث يُوهم الضيف بالمشاركة في فعالية عادية برفقة المذيعة إلين وطفة، قبل أن يتعرض لموقف مفاجئ يؤدي إلى سقوطه داخل غرفة مغلقة ليجد نفسه وجهًا لوجه مع رامز جلال، لتبدأ بعدها سلسلة من المقالب والمفاجآت.