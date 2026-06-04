تلقى المنتخب المغربي ضربة غير متوقعة في خضم استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026، بعدما تعذر على الدولي المغربي زكريا الواحدي مرافقة بعثة «أسود الأطلس» إلى الولايات المتحدة بسبب تعقيدات مرتبطة بالحصول على التأشيرة الأمريكية.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل مغادرة البعثة تطوراً لافتاً، بعدما جرى إنزال اللاعب من الطائرة قبل دقائق من إقلاعها نحو الولايات المتحدة، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولت مقاطع فيديو تظهر مغادرة اللاعب للطائرة في اللحظات الأخيرة.

الواحدي بعد منعه من دخول الطائرة

رفضان متتاليان يؤخران سفر اللاعب

وبحسب تقارير إعلامية مغربية، فإن طلب التأشيرة الخاص بالواحدي رُفض مرتين، ما تسبب في تأخير التحاقه بزملائه خلال مرحلة حاسمة من التحضيرات للمونديال.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الملف يُتابع حالياً عبر مدينة الدار البيضاء، بعد تعثر الإجراءات السابقة في بلجيكا، حيث يخوض اللاعب تجربته الاحترافية.

علي معمر.. خيار احترازي في اللحظة الأخيرة

علي معمر يرافق بعثة المنتخب المغربي

في المقابل، لفت وجود اللاعب علي معمر ضمن بعثة المنتخب المتجهة إلى الولايات المتحدة الأنظار، رغم عدم إدراج اسمه في القائمة النهائية للمنتخب المغربي.

وفتحت الخطوة باب التساؤلات بين الجماهير المغربية، قبل أن تشير معطيات إعلامية إلى أن اصطحاب معمر جاء كإجراء احترازي عاجل تحسباً لأي تأخير إضافي في ملف تأشيرة الواحدي، مع بحث الخيارات القانونية التي تتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال استدعت الضرورة إجراء تعديل اضطراري على القائمة النهائية.

إصابة سابقة وأزمة جديدة

وتأتي الأزمة في توقيت صعب بالنسبة لمدافع نادي جينك البلجيكي، الذي كان قد عاد مؤخراً إلى دائرة اهتمام الجهاز الفني بقيادة محمد وهبي بعد فترة غياب فرضتها الإصابة.

وبينما كان اللاعب يستعد لخوض تجربة المونديال، وجد نفسه أمام عقبة جديدة قد تهدد حضوره في الحدث العالمي المرتقب.

وكان علي معمر قد شارك الثلاثاء في المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره المدغشقري، في حين اكتفى الواحدي بمتابعة اللقاء من مدرجات الملعب.