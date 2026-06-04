أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير سعود بن نهار، خلال لقائه عددًا من مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكريين، أن نجاح موسم الحج تحقق بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين وولي العهد، إذ أسهم الدعم في تكامل جهود مختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بما تحقق من مستويات عالية من التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات العاملة ضمن منظومة الحج.

وأشار إلى أن العمل المؤسسي المتناغم بين الجهات كافة، تحت مظلة لجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية، أسهم في تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، وجسّد ما توليه القيادة من عناية واهتمام بخدمة الحجاج والزوار. وأكد، أن مواسم الحج القادمة ستشهد مزيدًا من التطوير والنجاح.

من جانب آخر، أكد أمير المدينة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة، أمس، وبحضور نائبه، ثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف القطاعات الأمنية في خدمة الحجاج، وشدد على أهمية مواصلة العمل بالوتيرة ذاتها في مرحلة ما بعد الحج، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن خلال إقامتهم في المدينة المنورة، وتمكينهم من أداء عباداتهم وزيارة المسجد النبوي بكل يسر وطمأنينة.