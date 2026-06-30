في خطوة نوعية تعكس توجّه الجامعة نحو إعداد جيل قادر على المنافسة عالمياً، وتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الأكاديمية الدولية، يغادر 35 طالباً وطالبة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل خلال صيف 2026 إلى عدد من أبرز الجامعات العالمية في ست دول، ضمن النسخة الأولى من برنامج التبادل الطلابي الدولي.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فهد الحربي أن إطلاق البرنامج يجسّد التزام الجامعة بتوفير فرص تعليمية عالمية تثري التجربة الأكاديمية للطلبة، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي امتداداً لنهج الجامعة في بناء شراكات أكاديمية دولية مستدامة، وتعزيز المهارات البحثية والتطبيقية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله المهيدب أن البرنامج يضم 35 طالباً وطالبة من كليات طب الأسنان، الهندسة، علوم الحاسب وتقنية المعلومات، إدارة الأعمال، والعمارة والتخطيط، سيتوزعون على جامعات ومؤسسات أكاديمية في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وإسبانيا، وأستراليا، والنرويج، خلال الفصل الصيفي، بهدف إكسابهم خبرات أكاديمية وثقافية متنوعة، وتمكينهم من المشاركة في مشاريع بحثية وتطبيقية تعزّز جاهزيتهم للمنافسة محلياً ودولياً، لافتاً إلى تنوع البرامج بين مسارات بحثية وأكاديمية وتدريبية تمتد من أسبوعين إلى ثمانية أسابيع، بما يجعل البرنامج انطلاقة نحو بناء مسار مؤسسي مستدام للتبادل الطلابي الدولي.

يجمع ثلاثة من طلبة كلية العمارة والتخطيط (أسامة البلوي، فارس الحنفوش وأحمد العبدالهادي) على هدف واحد يتمثل في الاستفادة من التجارب الأكاديمية العالمية، وتمثيل المملكة والجامعة خير تمثيل، خلال مشاركتهم في برنامج التبادل الطلابي الدولي بجامعة نيوكاسل في أستراليا.

وأكد الطلبة أن هذه الفرصة تمثل محطة مهمة في مسيرتهم الأكاديمية، وستسهم في تنمية مهاراتهم، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية، والعودة بخبرات ومعارف تسهم في تطوير مستقبلهم المهني وخدمة وطنهم، مشيرين إلى تطلعهم للاستفادة من البيئة التعليمية، والتجارب التطبيقية التي يقدمها البرنامج، بما يعزّز جاهزيتهم لسوق العمل ويواكب تطورات القطاع.

طلبة «العمارة والتخطيط».. طموح مشترك وتمثيل مشرّف للمملكة

الذكاء الاصطناعي.. تجربة بحثية في بيئة أكاديمية عالمية

تتطلع لمياء الأنصاري إلى الاستفادة من البرنامج التدريبي البحثي في جامعة سالامانكا بإسبانيا، بوصفه فرصة للاطلاع على أحدث التجارب البحثية والتطبيقات المتقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتؤكد حماسها لخوض هذه التجربة، والاستفادة من البيئة الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات مع باحثين وطلبة من مختلف دول العالم، بما يسهم في تطوير مهاراتها البحثية، وتوسيع معارفها، ومواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار.

نظم المعلومات الإدارية..

نحو البحث والتجربة الدولية

تحرص جنى الجعفري على خوض تجربة تدريبية بحثية في جامعة غلاسكو بالمملكة المتحدة، في مجال تفاعلات الإنسان مع الأنظمة التفاعلية، بما يتيح لها الاطلاع على أحدث الممارسات البحثية والتطبيقات في هذا المجال.

وتتطلع لخوض هذه التجربة، والاستفادة من البيئة البحثية الدولية، واكتساب مهارات جديدة من خلال العمل على مشاريع تطبيقية والتفاعل مع باحثين وطلبة من مختلف الثقافات.

التجربة الأكاديمية.. خطوة نحو الخبرة العالمية

يطمح عادل القحطاني إلى الاستفادة من البرنامج الأكاديمي في جامعة نيوكاسل بأستراليا، بوصفه فرصة لاكتساب خبرات جديدة، والتعرّف على أساليب تعليمية وتطبيقية متقدّمة في بيئة أكاديمية عالمية.

ويؤكد حماسه لخوض هذه التجربة، والاستفادة من الاستديوهات وورش العمل، والاحتكاك بالتجارب الدولية، بما يسهم في تطوير مهاراته، وتوسيع مداركه، وربط ما يدرسه بالتطبيق العملي، والعودة بخبرات تعزّز مسيرته الأكاديمية والمهنية.