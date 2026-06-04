تواصل شركة أصل التطور للتجارة تعزيز حضورها في السوق السعودي من خلال تطوير وإطلاق علامات تجارية متخصصة ترتكز على الجودة وفهم احتياجات المستهلك، وذلك ضمن رؤيتها الرامية إلى بناء علامات سعودية تقدم قيمة حقيقية وتجارب متميزة للعملاء.

وتعد علامة «روكسا» إحدى أبرز العلامات التجارية التابعة للشركة، حيث نجحت في ترسيخ حضورها ضمن قطاع العناية الشخصية المنزلية من خلال تقديم حلول وتقنيات حديثة تستهدف توفير تجربة أكثر سهولة وراحة للمستخدمين، بما يتماشى مع التوجه المتزايد نحو الحلول المنزلية الذكية وتنامي الطلب على المنتجات التي تجمع بين الابتكار وسهولة الاستخدام.

وشهدت الشركة خلال الفترة الماضية خطوات توسعية على المستوى الإقليمي، كان من أبرزها مشاركة «روكسا» في أحد المعارض المتخصصة بجمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو استكشاف فرص النمو وتعزيز حضورها في الأسواق العربية، إضافة إلى بناء شراكات جديدة تدعم خططها التوسعية المستقبلية.

وأكدت الشركة أن نجاح «روكسا» يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تأسيس وتطوير علامات تجارية متخصصة تنطلق من احتياجات العملاء وتطلعاتهم، مع التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة وتجارب استخدام تلبي متطلبات المستهلك الحديث.

وأضافت أن العميل يمثل المحور الأساسي في جميع مراحل تطوير العلامات التجارية التابعة لها، بدءاً من دراسة احتياجات السوق وتحليل سلوك المستهلك، مروراً بتطوير المنتجات وتحسين تجربة الاستخدام، وصولاً إلى بناء علامات تجارية قادرة على تحقيق قيمة مستدامة وتعزيز ثقة العملاء على المدى الطويل.

وأوضحت الشركة أن رؤيتها لا تقتصر على إطلاق منتجات جديدة فحسب، بل تركز على تأسيس علامات تجارية تمتلك هوية واضحة ورسالة حقيقية ترتبط باحتياجات المستهلكين وتطلعاتهم، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تتجاوز المنتج إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء.

وكشفت شركة أصل التطور للتجارة عن استعدادها لإطلاق عدد من العلامات التجارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خططها التوسعية الرامية إلى تنويع أعمالها وتوسيع محفظة العلامات التابعة لها، بما يعزز من قدرتها على خدمة شرائح مختلفة من المستهلكين وتلبية احتياجات متنوعة في قطاعات واعدة.

وأكدت الشركة أن جميع العلامات التجارية المستقبلية سيتم تطويرها وفق النهج ذاته الذي تتبعه اليوم، والقائم على فهم احتياجات السوق، والالتزام بمعايير الجودة، وتقديم قيمة حقيقية للعملاء، باعتبار أن نجاح أي علامة تجارية يبدأ من قدرتها على تلبية احتياجات المستهلك وكسب ثقته.

واختتمت الشركة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة الاستثمار في تطوير العلامات التجارية السعودية وتعزيز حضورها محلياً وإقليمياً، انطلاقاً من إيمانها بأن الابتكار والجودة وفهم العميل تمثل الركائز الأساسية لبناء علامات تجارية مستدامة وقادرة على المنافسة في الأسواق المختلفة، وتحقيق نمو طويل الأمد يدعم مكانة الشركة ويسهم في تقديم خيارات نوعية تلبي تطلعات المستهلكين في المملكة والمنطقة.