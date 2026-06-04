كشف أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة، الظهور الأول لها بصحبة زوجها الشاعر فائق حسن، بعد الشائعات التي طاردتهما على مدار الأيام الماضية، بشأن انفصالهما بعد فترة زواج استمرت لأكثر من 5 أعوام.

أجواء عائلية

ونشر أنس نصري صوراً عبر حسابه على «إنستغرام»، يظهر فيها بصحبة شقيقته الفنانة أصالة، وزوجها فائق حسن، وابنها خالد الذهبي، في أجواءٍ عائلية دافئة، على هامش وجودهم خارج البلاد. وعلق عليها بقوله: «أجمل الأخبار هي التي تعيد الطمأنينة إلى القلوب التي نحبّها».

وشدد خالد الذهبي على قيمة العائلة في حياته، ومنحها الأولوية، لما لها من أهمية خالدة. وتفاعل مع صور أنس، قائلاً: «العائلة فوق كل شيء».

الصورة التي نشرها أنس على حسابه بـ«إنستغرام» وتظهر أصالة وزوجها وشقيقها وابنها.

شائعة الانفصال

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، أنباء انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد فترة زواج امتدت 5 أعوام.

وبالتزامن مع صمت الطرفين، نفى خالد الذهبي الأنباء المتداولة حول طلاق والدته أصالة، مؤكداً أن كل ما نُشر بشأن الانفصال لا أساس له من الصحة.

وأوضح الذهبي، في تعليق له، أن أخبار انفصال والدته عن فائق حسن «كاذبة ومفبركة»، وتندرج تحت الشائعات التي تلاحق العائلة من حين لآخر، مطالباً الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة التي تهدف إلى إثارة البلبلة.

تفاعل المهندس

وتفاعل الفنان ماجد المهندس مع شائعة الانفصال، الجمعة الماضي، وحسم حقيقة الأنباء التي أُثيرت حول انفصالهما، وذلك على هامش إحيائه حفلاً غنائياً في دبي، ضمن حفلات عيد الأضحى 2026، مؤكداً أنّ كلّ ما تردد بشأن أصالة وفائق حسن، مجرد شائعات عارية تماماً عن الصحة.