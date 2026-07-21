أكد الفنان المصري محمد حماقي، أن لقاءه بجمهور مدينة جدة يحمل مكانة خاصة في مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن علاقته بالجمهور السعودي بدأت منذ أولى حفلاته في المملكة، وهو ما يجعله متحمسًا دائمًا للعودة والوقوف على المسرح أمامهم.

وكشف حماقي، خلال مؤتمر صحفي، التحضير لحفل غنائي مرتقب يجمعه بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، موضحًا أن الحفل سيشهد تقديم أغنية «بحرية» بصوتهما لأول مرة على المسرح، في خطوة ينتظرها الجمهور منذ فترة.

وعن إمكانية عودته إلى برامج اكتشاف المواهب، أوضح حماقي، أنه يحتفظ بذكريات مميزة من مشاركته في برنامجي «ذا فويس»، و«ذا فويس كيدز»، مؤكدًا ترحيبه بخوض التجربة مجددًا إذا أتيحت الفرصة، لما تمثله من دعم للمواهب الشابة وإتاحة مساحة لاكتشاف أصوات جديدة.

وجاءت تصريحات حماقي بعد حفله الجماهيري الذي أحياه في جدة، وشهد حضورًا كثيفًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي ردد معه أشهر أعماله في أجواء حماسية.

ويواصل حماقي حصد أصداء ألبومه الأخير «سمعوني»، الذي يضم 18 أغنية، تعاون فيها مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، إلى جانب أغنية من ألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم، محققًا حضورًا لافتًا منذ طرحه.