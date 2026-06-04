دق المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ناقوس الخطر بشأن مستقبل الأوضاع الصحية في القارة الأوروبية، محذراً من احتمال تسجيل نحو 80 ألف إصابة جديدة بفايروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وأكثر من 9 آلاف وفاة بسبب مرض السل خلال السنوات الثلاث القادمة، إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تدخلات أكثر فاعلية.

وجاء التحذير على لسان مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها باكيلا ريندي واغنر، خلال جلسة أمام لجنة الصحة في البرلمان الأوروبي، حيث أكدت أن أوروبا لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة الرامية إلى القضاء على أوبئة الإيدز والسل والأمراض المنقولة جنسياً بحلول 2030.

وتعكس هذه التوقعات صورة مقلقة للوضع الصحي في القارة، خصوصاً بعد أن كشفت أحدث تقارير المركز الأوروبي عن تسجيل أعلى معدلات للأمراض المنقولة جنسياً منذ أكثر من عقد، مع ارتفاع ملحوظ في حالات السيلان والزهري، إلى جانب استمرار تحديات مكافحة فايروس نقص المناعة البشرية والسل.

وبحسب البيانات الأوروبية، يعيش حالياً نحو 800 ألف شخص مصابين بفايروس نقص المناعة البشرية في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، بينما لا تزال معدلات الكشف المبكر والعلاج تواجه تحديات تعوق تحقيق الأهداف الدولية المعلنة.

ويرى خبراء الصحة العامة أن أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمة يتمثل في تنامي ظاهرة مقاومة المايكروبات للمضادات الحيوية، ما يقلص فعالية العلاجات المتاحة ويزيد من صعوبة السيطرة على الأمراض المعدية.

ويحذر المركز الأوروبي من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى تفويت فرصة تاريخية للقضاء على هذه الأمراض بحلول نهاية العقد الحالي، داعياً الحكومات الأوروبية إلى زيادة الاستثمارات في برامج الوقاية والفحص المبكر والعلاج، وتعزيز أنظمة الرصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية المتصاعدة.

ويعد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الذي تأسس عام 2005 ومقره ستوكهولم، الهيئة الأوروبية الرئيسية لرصد الأمراض المعدية.

ووفقاً للمركز الأوروبي فإن الأمراض المرتبطة بالإيدز والسل والتهاب الكبد الفايروسي والأمراض المنقولة جنسياً تتسبب في أكثر من 59 ألف وفاة سنوياً في أوروبا.