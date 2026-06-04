شهد مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي في القاهرة، خلال الساعات الماضية، مراسم عزاء الفنانة المصرية الراحلة سهام جلال، التي رحلت عن عمر ناهز 52 عاماً، عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً داخل أحد المستشفيات.

حضور فني

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة، في مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنانات وفاء عامر وحنان شوقي وحنان سليمان، إلى جانب الفنان فادي خفاجة، الذين قدموا التعازي لأسرتها، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

وشهدت مراسم العزاء حضوراً لافتاً من أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين، وسط أجواء اتسمت بالحزن والتأثر لفقدان الفنانة التي تركت بصمة مميزة في عدد من الأعمال الفنية.

مشوار فني

بدأت سهام جلال مسيرتها الفنية بعد اكتشافها من قبل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وشاركت على مدار مشوارها في أكثر من 40 عملاً فنياً تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية.

ومن أبرز أعمالها السينمائية «فيلم ثقافي» و«حرب إيطاليا»، فيما قدمت في الدراما التلفزيونية أعمالاً لاقت نجاحاً جماهيرياً، من بينها «سارة» و«أين قلبي» و«حدائق الشيطان».

ابتعاد عن الأضواء

وخلال السنوات الأخيرة، فضلت سهام جلال الابتعاد عن الساحة الفنية بسبب قلة العروض الفنية، لتغيب عن الأضواء حتى رحيلها، تاركة خلفها رصيداً من الأعمال التي رسخت حضورها لدى الجمهور.