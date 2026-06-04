يدخل كريستيانو رونالدو منافسات كأس العالم 2026 وهو يحمل سجلًا موندياليًا استثنائيًا يمتد على مدار 15 عامًا، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف في 5 نسخ مختلفة من البطولة، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 بطولات كأس عالم متتالية. واليوم يقف النجم البرتغالي على بعد هدف واحد فقط من رقم جديد قد يبقى طويلًا دون منافس، إذ إن تسجيله في مونديال 2026 سيجعله أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.



ألمانيا 2006.. البداية من إيران



كانت ألمانيا 2006 أول ظهور مونديالي لرونالدو، وكان حينها لاعبًا شابًا في الـ21 من عمره. وفي مواجهة إيران بدور المجموعات سجل أول أهدافه في كأس العالم من ركلة جزاء نفذها بثقة في الدقيقة 80، ليقود البرتغال إلى الفوز 2-0. ذلك الهدف لم يكن مجرد رقم في سجل البطولة، بل كان بداية رحلة طويلة مع المونديال استمرت لعقدين تقريبًا.



جنوب أفريقيا 2010.. كسر الانتظار أمام كوريا الشمالية



دخل رونالدو نسخة 2010 وسط ضغوط كبيرة باعتباره النجم الأول للبرتغال، وانتظر حتى الجولة الثانية من دور المجموعات ليزور الشباك. ففي المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز البرتغال على كوريا الشمالية 7-0 سجل هدفًا بعد مراوغة للحارس واستغلال ارتداد الكرة بطريقة طريفة أصبحت من اللقطات العالقة في تاريخ البطولة. وكان ذلك الهدف الوحيد له في تلك النسخة.



البرازيل 2014.. هدف الأمل أمام غانا



عانى رونالدو من إصابة أثرت على مستواه في مونديال البرازيل، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة سلسلة التسجيل. ففي المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام غانا استغل خطأ دفاعيًا وسدد كرة قوية داخل الشباك مسجلًا هدف الفوز 2-1. ورغم خروج البرتغال المبكر، حافظ رونالدو على سجله الفريد بالتسجيل في نسخة ثالثة على التوالي.



روسيا 2018.. النسخة الذهبية



تمثل روسيا 2018 أفضل نسخة مونديالية في مسيرة رونالدو التهديفية. ففي المباراة الافتتاحية للبرتغال أمام إسبانيا سجل هاتريك تاريخيًا، افتتحه من ركلة جزاء ثم أضاف هدفًا بتسديدة أرضية، قبل أن يختتم الثلاثية بركلة حرة مباشرة مذهلة في الدقائق الأخيرة من المباراة لتنتهي المواجهة بالتعادل 3-3.



ولم يكتفِ بذلك، بل أضاف هدفًا رابعًا بعد أيام قليلة أمام المغرب، عندما ارتقى لكرة عرضية وأسكنها الشباك برأسه، مانحًا منتخب بلاده الفوز 1-0. وبهذه الأهداف الأربعة سجل نصف حصيلته المونديالية كاملة في بطولة واحدة.



قطر 2022.. كتابة التاريخ أمام غانا



دخل رونالدو مونديال قطر وسط الكثير من الجدل حول مستقبله، لكنه احتاج إلى مباراة واحدة فقط ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته. ففي مواجهة غانا سجل هدفًا من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 5 نسخ مختلفة من البطولة. وكان الهدف الثامن في سجله المونديالي والأكثر رمزية من بينها جميعًا.



موعد جديد مع التاريخ



اليوم، ومع اقتراب مونديال 2026، لا يبحث رونالدو فقط عن تعزيز رصيده التهديفي أو قيادة البرتغال إلى أبعد نقطة ممكنة، بل يطارد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ اللعبة. هدف واحد فقط سيكون كافيًا ليصبح اللاعب الأول والوحيد الذي يسجل في 6 بطولات كأس عالم مختلفة، وهو رقم يعكس طول عمره الرياضي وقدرته النادرة على البقاء في القمة عبر أجيال متعاقبة من اللاعبين.



سجل رونالدو التهديفي في كأس العالم



* ألمانيا 2006: هدف واحد (إيران).



* جنوب أفريقيا 2010: هدف واحد (كوريا الشمالية).



* البرازيل 2014: هدف واحد (غانا).



* روسيا 2018: 4 أهداف (3 إسبانيا، 1 المغرب).



* قطر 2022: هدف واحد (غانا).