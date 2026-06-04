أكدت الفنانة عائشة كاي رفضها أدواراً لا تعكس الصورة الحقيقية للمرأة، وقالت في تصريحات إعلامية إثر تكريمها في حفل Women in Cinema الذي أقيم في مهرجان كان السينمائي⁩: «رفضت أدواراً تقلل من قيمة المرأة، وليس فقط على المستوى السعودي، فكلنا نعرف أن أدوار المرأة تتعدى دورها داخل البيت فقط».

تحديات عدة

كما تطرقت كاي إلى واقع الأدوار النسائية في الدراما والسينما، مشيدة بوجود منتجين يدعمون حضور المرأة، لكنها أشارت إلى وجود تحديات مرتبطة بالنصوص والأدوار المتاحة.

وقالت: «لدينا منتجين بمستوى عالٍ فيما يتعلق بالمرأة، ولكن لدينا إشكالية في النص والأدوار التي تخدم المرأة، فأتمنى أن نحصل عليها».

نقطة تحول

وأشارت عائشة كاي إلى أن انتقالها إلى السعودية قبل عامين كان نقطة تحول مهمة في مسيرتها، لافتة إلى أن مهرجان البحر الأحمر يحمل مكانة خاصة لديها، كونه المهرجان الذي شهد عرض أحد أعمالها السينمائية.

وتحدثت عن حجم النجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها لم تتخيل الوصول إلى هذا المستوى من الأعمال والمهرجانات العالمية.

وقالت: «لم أكن أحلم في السابق بما أنا عليه اليوم، فأنا أفكر بما سأفعله اليوم أو خلال الأشهر القادمة فقط، ولكن هذا المستوى من الأعمال والمهرجانات ما حلمت فيه ولكن حققته». وأضافت: «الأحلام ممكن لسه تفاجئنا، وأن تكون أكبر من توقعاتنا».

طموحات قادمة

وعن طموحاتها القادمة، كشفت عائشة كاي أنها كانت تتمنى أن يكون العام الحالي حافلاً بالمشاريع السينمائية، إلا أن معظم الأعمال التي قدمتها جاءت في إطار المسلسلات.

وقالت: «فكرت أن تكون كل السنة أفلام، طلعت كلها مسلسلات، فأتمنى السنة الجاية تكون أفلام».