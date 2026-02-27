أعلن نادي الهلال خضوع لاعب الفريق الأول لكرة القدم حمد اليامي لعملية جراحية في فنلندا، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام التعاون، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.



وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت تعرضه لإصابة في وتر الرضفة، ما استدعى التدخل الجراحي لضمان عودته بشكل سليم إلى الملاعب. ومن المقرر أن يجري اليامي العملية خلال الأسبوع المقبل لدى أحد الأطباء المتخصصين في هذا النوع من الإصابات، مع متابعة مباشرة من الجهاز الطبي بالنادي.



وكان اللاعب قد غادر المباراة متأثرًا بالإصابة، قبل أن تؤكد الفحوصات حاجته إلى إجراء جراحة، على أن يبدأ بعدها برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا يمتد لعدة أسابيع، وفق الخطة الطبية الموضوعة لحالته.



ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الطبي مدة غياب اللاعب بشكل أدق عقب الانتهاء من العملية وبدء مرحلة التأهيل، وسط دعم كبير من إدارة النادي والجهازين الفني والإداري، الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لدعم الفريق في الاستحقاقات المقبلة.