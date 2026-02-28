توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت) فرصة هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتدّ إلى أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك، والمدينة المنورة. كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس مع فرصة تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-22 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.