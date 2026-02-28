في تصعيد خطير يتجاوز القصف الصاروخي على طهران، اخترقت إسرائيل عدداً من التطبيقات الإيرانية بينها تطبيق شهير لمواقيت الصلاة، بهدف إيصال رسائل تدعو عسكريين إلى الانشقاق.



وتداول ناشطون إيرانيون صوراً لإختراق إسرائيل لتطبيق "تقويم باده صبا" الذي يُستخدم لتتبع أوقات الصلاة، ويتمتع بانتشار واسع داخل البلاد، وجرى تحميله أكثر من 5 ملايين مرة عبر متجر جوجل بلاي وحده.



وأشار الناشطون إلى أنهم تلقوا إشعارات باللغة الفارسية تضمنت رسالة تقول إن المساعدة قد وصلت، داعية أفراد القوات المسلحة الإيرانية إلى الانشقاق والانضمام إلى ما وُصف بجهود تحرير البلاد.



وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن اختراق التطبيق ضمن موجة أوسع من العمليات السيبرانية التي تزامنت مع ضربات عسكرية إسرائيلية وأمريكية، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن عدداً من المواقع الإخبارية، بينها وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، تعرضت للاختراق، حيث نُشرت على صفحاتها الرئيسية مواد تتناول الهجمات وتهاجم النظام.



وعرضت الصفحة الأولى لوكالة لـ«إرنا»: «ساعة مرعبة لقوات أمن نظام الملالي، لقد تلقى الحرس الثوري والباسيج ضربة قاصمة»، مما يشير إلى اتساع نطاق المواجهة ليشمل الفضاء الإلكتروني إلى جانب التطورات الميدانية.