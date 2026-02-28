وضع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، اليوم (السبت)، حجر أساس المدينة الاقتصادية الجديدة في منطقة العلم على ساحل محافظة أبين، وذلك ضمن مشروع استثماري وتنموي يمتد على مساحة تقدر بنحو 96 مليون متر مربع، ويتضمن إنشاء قناة مائية بطول يزيد على 26 كيلومتراً، في خطوة تستهدف دعم البنية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة.



وجرى التدشين بحضور وزير الشباب والرياضة نايف البكري، والأمين العام للسلطة المحلية بمحافظة أبين مهدي الحامدي، وعدد من الوكلاء والقيادات السياسية والمدنية والأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية من محافظات أبين وعدن ولحج، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والإعلاميين والصحفيين.



وأكد وزير الأشغال العامة والطرق في كلمة له، على أهمية المشروع في دعم مسارات التنمية العمرانية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المدينة الاقتصادية تمثل إضافة نوعية لمشاريع البنية التحتية والاستثمار، لما تحمله من مقومات تخطيطية حديثة وفرص واعدة للنمو.



بدوره، أوضح الأمين العام للسلطة المحلية بمحافظة أبين مهدي الحامدي إن المدينة الاقتصادية تمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز التنمية المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة، مشيراً إلى أن السلطة المحلية ستذلل جميع الصعوبات للمدينة الاقتصادية؛ كون المشروع سيوفر فرص عمل جديدة ويحفز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.



من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة المدينة الاقتصادية الجديدة رجل الأعمال جابر بن شعيلة، أن المشروع يمثل منصة رائدة لدعم الاستثمارات وتحفيز القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في المنطقة، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المتنوعة، مبيناً أن المدينة الاقتصادية ستفتح آفاقاً جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، وستسهم في جذب المشاريع المحلية والخارجية.



واستعرض المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية الجديدة، المخطط العام لاستخدامات الأرض، موضحاً أن المشروع صُمّم وفق رؤية متكاملة تراعي التنوع الوظيفي والاستدامة، ويضم مناطق اقتصادية وخدمية وترفيهية وسكنية متعددة إلى جانب مرافق حكومية واستثمارية ومعرفية، بما يهيئ بيئة حضرية متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي وتستوعب النمو المستقبلي.



وقال إن المدينة ستستوعب نحو مليون نسمة، وتوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



وتخلل الحفل عرض فيلم تعريفي استعرض مراحل المشروع ورؤيته المستقبلية ومكوناته الرئيسية، وسط إشادة الحاضرين بأهمية المشروع ودوره المتوقع في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في محافظة أبين والمناطق المجاورة.