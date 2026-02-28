يواصل نادي الرياض تقديم مستويات لافتة في منافسات دوري روشن السعودي موسم 2025/2026، حيث نجح الفريق حتى نهاية الجولة 24 في تسجيل 22 هدفًا، تنوعت بين اللعب المفتوح والكرات الثابتة والتسديدات من خارج المنطقة.



إلا أن العلامة الأبرز في مشوار الفريق هذا الموسم تمثلت في قوته الهوائية، بعدما سجل 9 أهداف من أصل 22 عن طريق ضربات الرأس، في رقم يعكس التفوق الواضح للاعبي الرياض في الكرات العرضية والالتحامات داخل منطقة الجزاء.



وبهذه الحصيلة، يمتلك الرياض أعلى نسبة أهداف رأسية بين فرق الدوري، إذ تمثل أهدافه الهوائية 41% من إجمالي أهدافه المسجلة، ما يؤكد جودة عناصره في استثمار العرضيات والكرات الثابتة، ويبرز العمل الفني الواضح في هذا الجانب.



ويأمل الرياض في مواصلة استغلال سلاحه الجوي خلال الجولات المتبقية، لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وتحقيق نتائج إيجابية في ختام الموسم.