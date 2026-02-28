قدم لاعب الاتحاد محمدو دومبيا مباراة كبيرة أمام نادي الخليج على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ(24) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، وانتهت بفوز فريقه بهدف دون رد، حيث لمس «دومبيا» الكرة 54 مرة، ونجح في صناعة هدف، إلى جانب خلقه فرصة محققة للتسجيل، وصناعة فرصة أخرى خطيرة، كما أظهر دقة في التمرير بإكماله 28 تمريرة من أصل 32، ونجح في كرتين طويلتين من 3 محاولات، ما يعكس قدرته على تغيير اتجاه اللعب وصناعة الفارق من العمق.



وعلى مستوى المواجهات الفردية، تفوق في 7 من أصل 12 صراعًا بدنيًا، ونجح في 4 مراوغات من 6، إضافة إلى استعادته الكرة في 4 مناسبات، ليحصل على تقييم 8.1 كأفضل انعكاس لأدائه المؤثر طوال اللقاء، ليؤكد قيمته كلاعب وسط متكامل يجمع بين القوة البدنية والجودة الفنية.