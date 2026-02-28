أصدر نادي الخليج بيانًا صحفيًا أعرب فيه عن استيائه من القرارات التحكيمية التي صاحبت مواجهته أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي أُقيمت مساء الجمعة 27 فبراير 2026.



وأوضح النادي في بيانه أن اللقاء شهد – بحسب وصفه – حالات تحكيمية مؤثرة كان من شأنها تغيير مجريات المباراة، وفي مقدمتها ركلة جزاء اعتبرها واضحة وصريحة، إضافة إلى حالة استحقت بطاقة صفراء ثانية لأحد لاعبي الفريق المنافس، ما كان سيؤدي إلى إقصائه بالبطاقة الحمراء، إلا أن حكم الساحة وغرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لم يحتسبا المخالفة بالشكل الذي يراه النادي مستحقًا.



وأكد مجلس إدارة الخليج أنه التزم خلال الفترة الماضية بالصبر وضبط النفس تجاه ما وصفه بتكرار الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، انطلاقًا من دعمه المستمر لمنظومة التحكيم وثقته في أهمية تطويرها بما يواكب الحراك الكبير الذي يشهده الدوري السعودي على مختلف المستويات.



وأشار البيان إلى أن استمرار مثل هذه الحالات رغم وجود تقنية الفيديو يثير العديد من التساؤلات، خصوصا في ظل الإمكانات الكبيرة التي يحظى بها الدوري، والتي من المفترض أن تنعكس على تعزيز العدالة داخل المستطيل الأخضر.



وشددت إدارة النادي على حرصها الكامل على نجاح المسابقات وعدالتها، مطالبة الجهات المختصة بمراجعة الحالات التحكيمية التي تضرر منها الفريق هذا الموسم، والعمل على رفع مستوى الأداء التحكيمي بما يتناسب مع قوة المنافسة وتطلعات الجماهير.



واختتم الخليج بيانه بالتأكيد على احتفاظه بكافة حقوقه النظامية في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، مشددًا على ثقته في أن العدالة ستتحقق بما يخدم مصلحة الكرة السعودية.