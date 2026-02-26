حتى الساعة السادسة والسابعة من مساء اليوم، يتوقع هطول أمطار على منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.

ومن المتوقع تكوّن تكوّن أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، وثار.

ونبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك من رياح نشطة اليوم على الوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

وفي حائل يتوقع هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم/ساعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة. في حين لايستبعد هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.