رونالدو يكسر عادته.. ما سر الاحتفال المختلف؟

تخلى قائد النصر كريستيانو رونالدو عن احتفاله الشهير «سي» بعد تسجيله هدفاً لصالح فريقه في شباك النجمة، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس (الأربعاء)، بمسابقة دوري روشن السعودي.

وأحرز رونالدو الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، ثم صنع الهدف الرابع لزميله السنغالي ساديو ماني في الشوط الثاني.

مفاجأة في الاحتفال

على مر السنين، اعتاد المشجعون على رؤية احتفال رونالدو الشهير «سي»، وهو احتفال مميز يظهر فيه وهو يركض ويقفز قبل أن يقوم بدوران 180 درجة ويهبط بوقفة قوية، لكن في ليلة الأربعاء، قدم «الدون» حركة جديدة للجمهور.

وبعد أن سدد قائد النصر ركلة الجزاء بنجاح، ركض اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً نحو الراية الركنية ورفع يده في الهواء، وبينما كان الكثيرون يتوقعون رؤية احتفاله المعتاد، فاجأ الجميع بالقفز وتحريك معصمه، محاكياً تسديدة كرة السلة.

تفسير الاحتفال «المثير للجدل»

وبحسب صحيفة «ojogo» البرتغالية، فإن رونالدو قلد بشكل ساخر التيفو الذي رفعته جماهير الهلال في الكلاسيكو ضد الاتحاد، والذي جسد رمية ثلاثية لنجم كرة السلة الأمريكي ستيفن كاري.

فيما فسر آخرون أن احتفال رونالدو جاء للسخرية من تصريحات نجم الهلال روبن نيفيز، الذي انتقد التحكيم عقب تعادل فريقه مع التعاون، قائلاً: «شاهدت لاعبين يلمسون الكرة داخل منطقة الجزاء وكأنها كرة سلة أو كرة يد، والحكم يذهب لتقنية الفيديو ولا يحتسب شيئاً».