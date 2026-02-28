أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين أن عدداً من المباني السكنية في العاصمة المنامة تعرّضت للاستهداف، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني تواصل حالياً تأمين المواقع المتضررة وتنفيذ أعمال الإطفاء والإنقاذ.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم موافاة الجمهور بالتفاصيل فور توافرها.

وأعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية الإيرانية الغادرة على أراضي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المدنيين والمقيمين على أراضيها، واستخفاف بجميع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وأشادت وزارة الخارجية بكفاءة منظومات الدفاع الجوي في مملكة البحرين والدول الشقيقة التي تصدت لعدد من الصواريخ وأسقطتها، بينما أصابت بعضها مواقع ومنشآت، مؤكدة أن القوات المسلحة الباسلة في هذه الدول على أهبة الاستعداد لردع أية هجمات تهدد أمن وسلامة الدول العربية الشقيقة وتنتهك سيادتها واستقلالها.