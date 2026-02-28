أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم (السبت)، استقبال 12 حالة إصابة في عدد من مستشفيات البلاد على خلفية الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند في تصريح صحفي إن مستشفى الفروانية استقبل 9 حالات، فيما استقبل مستشفى الجهراء حالتين، واستقبل مستشفى مبارك حالة واحدة، مبيناً أن طبيعة الإصابات تنوعت بين إصابات ناتجة عن ارتطام منخفض الشدة، وإصابات في الفخذين، وإصابات في الظهر والصدر، وإصابة في اليد، إضافة إلى إصابات سطحية في الوجه والرقبة.



وأضاف: توجد في مستشفى الفروانية حالة واحدة في غرفة الإنعاش لتلقّي الرعاية المكثفة والرقابة الدقيقة، فيما تتلقى بقية الحالات الرعاية في أقسام الملاحظة للرجال والنساء وجميعها تحت المتابعة الطبية المستمرة.



وأوضح السند أن الحالة الأولى في مستشفى الجهراء تعاني من إصابة نافذة في الفخذ الأيمن والحالة العامة مستقرة وتخضع للمتابعة من فريق الطوارئ وجراحة الإصابات مع استكمال الفحوصات اللازمة، أما الحالة الثانية فهي إصابة سطحية في الرأس والحالة العامة مستقرة وتخضع للملاحظة الطبية.



وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت في وقت سابق إصابة 3 من منتسبي القوات المسلحة نتيجة سقوط شظايا في قاعدة علي السالم الجوية جراء التعامل مع الصواريخ الباليستية والمسيّرات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



ونقلت الوكالة عن رئاسة الأركان الكويتية تأكيدها استمرار العمليات العسكرية للتصدي لموجات الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة في إطار حماية أجواء دولة الكويت وصون سيادتها.