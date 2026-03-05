يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الإستراتيجية للطاقة في العالم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من النفط المصدر عالمياً، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. هذا يؤكد أنه شريان حيوي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي بشكل مباشر. أي اضطراب فيه، أو إغلاق جزئي أو كامل نتيجة الحرب الحالية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، يخلق صدمة فورية في أسواق الطاقة، ويهدّد استقرار النمو الاقتصادي العالمي، الذي يعاني بالفعل من تباطؤ خلال السنوات الست الماضية.

الحرب المستمرة تؤدي إلى ارتفاع فوري لأسعار النفط والغاز، مع توقع تجاوز النفط حاجز 100 دولار للبرميل إذا طال الإغلاق الجزئي أو الكلي. فتعطل حركة الشحن عبر المضيق يضغط على سلاسل الإمداد العالمية، ما ينعكس على الصناعات التحويلية مثل السيارات والإلكترونيات والكيماويات. زيادة تكاليف النقل والإنتاج تؤدي مباشرة إلى تضخم عالمي، وتضع الاقتصادات المستوردة للطاقة تحت ضغط شديد، وهذا بدوره يعيد خلط أوراق السياسات النقدية للبنوك المركزية التي انتهجت في وقت سابق خفض القيود على معدلات الفائدة.

على مدار الخمسين عاماً الماضية، حاولت الدول النفطية وغير النفطية تقليل الاعتماد على نقاط ضعف محددة مثل مضيق هرمز. شملت هذه الجهود، تطوير الطاقة المتجدّدة، وإنشاء مخزونات نفطية إستراتيجية، ومد خطوط أنابيب بديلة شرقاً وغرباً لتجنّب نقاط الاختناق في تصدير الطاقة. ومع ذلك، فإن هذه الحلول تظل جزئية ولا تستطيع التغطية الكاملة إذا استمرت الحرب لفترة طويلة. الطاقة المتجدّدة لا تزال غير كافية لتعويض الإنتاج النفطي الفعلي، المخزونات الإستراتيجية محدودة، وخطوط الأنابيب البديلة لا تغطي كل المسارات الحيوية لتدفق النفط والغاز.

دول الخليج أثبتت التزامها بتوفير الطاقة للأسواق العالمية حتى في ظل التوترات الحالية، ما يعكس المسؤولية الدولية التي تتحمّلها هذه الدول تجاه استقرار الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن استقرار مضيق هرمز لا يمكن أن يتحقق دون تعاون دولي؛ إذ يجب على الدول المستوردة للطاقة دعم الأمن البحري لضمان استمرارية الإمدادات.

التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة يمتد إلى النمو العالمي. ارتفاع أسعار النفط يزيد تكلفة الإنتاج والنقل، مما يضغط على أرباح الشركات ويؤثر على الاستهلاك. الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة ستواجه تأخيرات وارتفاعاً في التكاليف التشغيلية، مما قد يؤدي إلى توقف بعض خطوط الإنتاج. هذا كله يشكّل تهديداً مباشراً للنمو العالمي، خاصة مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى خلال السنوات الماضية.

كما تكشف الحرب الحالية عن حدود الحلول البديلة التي وضعتها الدول على مدى نصف القرن الماضي. الطاقة المتجدّدة، المخزونات الإستراتيجية، وخطوط الأنابيب البديلة توفر حماية جزئية فقط، لكنها لا تستطيع الصمود أمام صدمة طويلة الأمد. العالم بحاجة اليوم إلى إدراك أن أي تعطيل طويل لمضيق هرمز يعني أزمة طاقة عالمية حقيقية، مع انعكاسات مباشرة على الأسعار، التضخم، والنمو الاقتصادي المستقبلي.

استمرار الحرب يضع الأسواق أمام اختبار مباشر، إما تعزيز التعاون الدولي لضمان استمرارية الإمدادات، أو مواجهة صدمة عالمية طويلة الأمد قد تعرقل النمو الاقتصادي وتزيد الضغوط التضخمية. في ظل هذا الواقع، يتحتم على العالم كله، منتجين ومستهلكين، الاعتراف بأن حماية هذا الممر الحيوي هي مسؤولية جماعية لا يمكن تجاهلها.