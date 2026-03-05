أصدرت وزارة الصحة تعميماً لكافة منسوبيها من الخاضعين لنظام العمل والمتعاقدين على برامج التشغيل المختلفة، إضافة إلى الموظفين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية، وحددت فيه مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، مع التأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل خلال فترة العطلة.

إجازة موظفي التشغيل والقيادات

أوضحت الوزارة أن إجازة الموظفين على وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين، وبرنامج الكفاءات، والمتعاقدين، ومنسوبي التشغيل الذاتي الخاضعين لنظام العمل، تبدأ — بمشيئة الله — بنهاية دوام يوم الأربعاء 29/ 9/ 1447هـ الموافق 18/ 3/ 2026م، وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 5/ 10/ 1447هـ الموافق 24/ 3/ 2026م، وذلك وفق تقويم أم القرى.

الخدمة المدنية.. بداية مبكرة للإجازة

وبين التعميم أن الموظفين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية تبدأ إجازتهم بنهاية دوام يوم الخميس 23/ 9/ 1447هـ الموافق 12/ 3/ 2026م، على أن تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء 5/ 10/ 1447هـ الموافق 24/ 3/ 2026م، وفق التقويم ذاته.

الالتزام بإثبات الحضور عبر «حياك»

وشددت الوزارة على التزام المكلفين بالعمل خلال فترة الإجازة بإثبات الحضور والانصراف عبر خدمة «حياك»، لضمان انتظام سير العمل في المنشآت الصحية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمستفيدين.

التعويض وفق الأنظمة المعتمدة

وأكدت أن تعويض المكلفين بالعمل خلال أيام العطلة سيكون بأيام بديلة فقط، وذلك حسب ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها.

استناداً إلى تعميم «الموارد البشرية»

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تنظيم إجازة عيد الفطر جاء استناداً إلى تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموجه إلى الجهات الحكومية المشمولة بنظام الخدمة المدنية، والمتضمن ضوابط وتنظيمات العمل وإجازة عيد الفطر المبارك، وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة