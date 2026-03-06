تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب الإنماء في جدة، والذي سيحتضن ديربي الغربية بين فريقي الاتحاد والأهلي عند الساعة العاشرة، حيث عادة لا تُحسم ديربيات الفريقين بالمهارات الفردية، بل بالصراع التكتيكي بين المدربين، والمواجهة الفكرية قبل أن تكون مواجهات واقعية على أرض الملعب.



الأهلي يعتمد على الضغط العالي والاستحواذ المنظم



قال المحاضر الآسيوي الدكتور يحيى جابر في حديثه لـ«عكاظ»، إن الأهلي سيدخل المباراة بأسلوب يعتمد على الضغط العالي والاستحواذ المنظم، حيث إن يايسله يفضل خطة 4-2-3-1، والتي تمنح الفريق السيطرة في وسط الملعب مع خيارات هجومية متنوعة، فيما سيبدأ الأهلي بناء اللعب من الخلف عبر قلبي الدفاع إيبانيز وديميرال والحارس ميندي، مع تحرك لاعبي الوسط خصوصاً كيسيه لتشكيل مثلثات تمرير تساعد على الخروج بالكرة تحت ضغط المنافس، وفي الأطراف، يعتمد الفريق على مهارات لاعب الجناح الجزائري رياض محرز، والذي يمتلك القدرة على اختراق الخطوط الدفاعية وصناعة الفرص للمهاجمين، وفي وسط الملعب، سيلعب الإيفواري فرانك كيسييه دورًا محوريًا، ويجمع بين القوة البدنية والقدرة على افتكاك الكرة وبناء الهجمات، وسيعتمد الفريق على تقدم الظهيرين لخلق زيادة عددية على الأطراف، ما يسمح لمحرز بالتحرك نحو العمق وفتح المساحات أمام المهاجمين، دفاعيًا، يطبق الأهلي أسلوب الضغط العكسي، أي محاولة استعادة الكرة فور فقدانها، ما يمنح الفريق السيطرة على إيقاع المباراة.



الاتحاد يعتمد على التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة



وأضاف يقول:«يعتمد الاتحاد تحت قيادة سيرجيو كونسيساو على التنظيم الدفاعي الصارم والتحولات السريعة للهجوم، وغالبًا ما يلعب الاتحاد بخطة 4-3-3 تتحول دفاعيًا إلى 4-5-1 عند فقدان الكرة، بهدف تضييق المساحات في وسط الملعب وامتصاص ضغط الأهلي، فيما يلعب اللاعب البرازيلي فابينيو، دور المحور الدفاعي، ويتميز بقدرته على قطع الكرات وتنظيم اللعب من الخلف، ما يمنح الفريق توازنًا بين الدفاع والهجوم، بينما أسلوب الاتحاد يعتمد على الانتقال السريع من الدفاع للهجوم عبر الأطراف، مستفيدًا من المساحات التي قد يتركها الأهلي عند تقدمه بالهجوم، كما يعتمد على الكرات المرتدة السريعة، مستغلًا مهارات المهاجمين وخصوصاً المغربي النصيري السريع في الضغط على دفاع الخصم».



خط الوسط يحسم الديربي



وأكد جابر قائلاً، الديربي قد يُحسم في معركة خط الوسط؛ إذا نجح الأهلي في فرض الضغط والاستحواذ، فقد يسيطر على إيقاع اللقاء، بينما إذا تمكن الاتحاد من كسر الضغط والتحول السريع، فقد تصبح الهجمات المرتدة السلاح الأخطر.



ديربي الغربية ليس مجرد مباراة.. بل صراع



وأوضح جابر بقوله، ديربي الغربية ليس مجرد مباراة، بل صراع بين أسلوب الضغط والاستحواذ الذي يقوده يايسله في الأهلي، والتنظيم الدفاعي والتحولات السريعة لسيرجيو كونسيساو مع الاتحاد، فيما الفريق الذي سينجح في فرض إيقاعه التكتيكي منذ البداية، سيكون الأقرب للفوز في واحدة من أهم مباريات الدوري السعودي.