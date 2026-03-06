دخلت الصواريخ الإيرانية الانشطارية إلى فضاء المواجهة العسكرية، لتثير تساؤلات حول ما إذا كانت تمثل تحولاً في طبيعة الحرب الدائرة. فهذه الصواريخ التي تنفجر في الجو وتتناثر منها قنابل صغيرة على مساحة واسعة، باتت مصدر قلق متزايد في إسرائيل، في ظل قدرتها على إحداث أضرار متعددة في وقت واحد، ما يطرح تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على موازين المواجهة.

رشقات صاروخية وانفجارات في تل أبيب

شهدت تل أبيب مساء الخميس سلسلة انفجارات بعد إطلاق إيران رشقات صاروخية جديدة، شملت صواريخ انشطارية، وفق ما أفادت «فرانس برس».

وأضاءت مسارات الصواريخ سماء مدينة نتانيا شمال تل أبيب، بينما دوّت انفجارات متتالية بعد الساعة التاسعة مساء بقليل بتوقيت غرينتش.

ودوّت صافرات الإنذار في أنحاء تل أبيب، مع رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية، ما دفع السكان إلى التوجه نحو الملاجئ.

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، بينها الإذاعة والتلفزيون الرسميان، بدء إطلاق «وابل جديد من الصواريخ» باتجاه إسرائيل.

صواريخ عنقودية تثير القلق

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن إيران استخدمت منذ بداية الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية على أراضيها عدداً من الصواريخ الانشطارية، ضمن مئات الصواريخ الباليستية التي استهدفت مواقع إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ العنقودي يحمل رأساً حربياً ينشطر في الجو إلى عدة قنابل صغيرة، ما يزيد من نطاق الأضرار المحتملة.

إصابات وأضرار في عدة مناطق

وأفادت السلطات الإسرائيلية بوقوع أضرار في عدة مناطق، بينها بني براك ورمات غان وكفر قاسم وبيتح تكفا، إضافة إلى اندلاع حريق بعد سقوط شظايا في «روش هعاين».

مواقع سقوط متعددة في تل أبيب

في مستوطنة بني براك، جرى الإبلاغ عن أربعة مواقع سقوط.

ففي الموقع الأول سقط صاروخ قرب مركبة اشتعلت فيها النيران، بينما تضررت شقق سكنية في الموقع الثاني.

وفي الموقع الثالث أصيب مبنى سكني بشكل مباشر، ما أدى إلى أضرار واسعة في عدد من الشقق ونقل مصابين إلى المستشفى، فيما سجل الموقع الرابع أضراراً في مبنى عام.

وقال قائد منطقة تل أبيب في الشرطة الإسرائيلية حاييم سرغروف إن المنطقة تشهد نحو 12 موقع سقوط في الوقت نفسه، مضيفاً أن «الصاروخ ينشطر إلى قنابل صغيرة، لكن الأضرار التي قد يسببها كبيرة»، محذراً من أن هذا النوع من الصواريخ قد يؤدي إلى «كارثة».

كيف تعمل الصواريخ الانشطارية؟

أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» بأن الرأس الحربي للصاروخ يحتوي على شحنة متفجرة تزن مئات الكيلوغرامات، إضافة إلى نحو 20 قنبلة صغيرة داخل الذخيرة.

وتُطلق هذه القنابل على ارتفاع نحو 7 كيلومترات فوق منطقة الهدف، قبل أن تنتشر على مساحة واسعة قد تصل إلى نحو 8 كيلومترات.

ووفق الصحيفة، تزن كل قنبلة صغيرة بضعة كيلوغرامات، وتحتوي على ما بين 2.5 و7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة، ما يزيد من احتمالات وقوع أضرار في مناطق متفرقة في وقت واحد.