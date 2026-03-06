تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا اليوم من ولي العهد في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقد عبر ولي العهد وولي عهد دولة الكويت عن إدانتهما للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تُعد انتهاكًا لسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها، ولما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على الجهود القائمة لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما تلقى ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة.

وعبر الرئيس الجيبوتي عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة تجاه ما تعرضت له من عدوان، مؤكدًا دعم بلاده لما تتخذه المملكة من إجراءات بما يسهم في تعزيز أمن المملكة واستقرارها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأكد الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال تضامن فلسطين مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها ودعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات لصون أمنها وحماية أراضيها.