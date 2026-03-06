«يويفا» يعاقب ريال مدريد بسبب التحية النازية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم (الجمعة)، توقيع عقوبتين على نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب تأدية أحد مشجعيه التحية النازية خلال مباراة إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا البرتغالي الأسبوع الماضي.

تفاصيل القرار

وفرض «يويفا» غرامة مالية على ريال مدريد قدرها 15 ألف يورو، إلى جانب إغلاق جزئي للمدرجات لمباراة واحدة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة عام.

وكان ريال مدريد أعلن طرد أحد المشجعين من المدرجات بعد أن التقطته كاميرات التلفزيون وهو يؤدي التحية النازية داخل ملعب «سانتياغو برنابيو».



صدام مرتقب

يُذكر أن قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا أوقعت ريال مدريد في مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.