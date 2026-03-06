أكدت استشارية تركيبات الأسنان الدكتورة سارة المقري أهمية الانتقاء بما بما يدخل المعدة، إذ قليلاً ما ننتبه لما يحدث داخل الفم مع العديد من الأطعمة التي نتناولها وتتسبب في جفاف، تغيّر مواعيد الأكل، حلويات مركّزة، وسهر طويل… كلها عوامل تجعل الفم في «وضع تحدٍّ».

وذكرت المقري لـ«عكاظ» بعضاً من النصائح العملية والبسيطة لتحافظ على ابتسامتك طوال الشهر.

هل تفريش الأسنان بعد الإفطار مباشرة.. صحيح؟

بعد الإفطار يكون الفم في حالة حموضة مرتفعة بسبب التمر والعصائر، ما يجعل تفريش الأسنان فوراً قد يسبب تآكل طبقة المينا.

لذلك ننتظر 30 دقيقة على الأقل، ويتم شطف فمك بالماء أولاً، ثم استخدم فرشاة ناعمة ومعجوناً يحتوي على الفلورايد.

وقالت المقري إن جفاف الفم في الصيام بسيط، واللعاب هو خط الدفاع الأول للأسنان، وعند الصيام يقل إفرازه، فتزداد البكتيريا المسببة للرائحة والتسوّس.

لذلك نكثر من شرب الماء بين الإفطار والسحور، ونتجنب القهوة الزائدة ليلاً، واستخدام علك خالية من السكر بعد الإفطار لتحفيز اللعاب.

وأضافت المقري أن وجبة السحور هي التي تحمي أسنانك من حيث اختيارك للسحور الذي يؤثر على أسنانك طوال اليوم.

وعن القهوة بعد التراويح قالت: لا بأس بها ولكن لا تشربها قبل النوم مباشرة واستخدم المضمضة بالماء.

وعن رائحة الفم في الصيام قالت المقري إنها حقيقة يجب فهمها، فرائحة الفم أثناء الصيام ليست دائماً بسبب إهمال النظافة، بل قد تكون بسبب تغيّر كيميائي طبيعي في الجسم (الكيتونات). لكن هذا لا يمنع تنظيف اللسان واستخدام السواك، ومراجعة طبيب الأسنان إذا استمرت الرائحة بعد الإفطار.

وختمت المقري حديثها برسالة بأن رمضان فرصة لإعادة ضبط عاداتنا الصحية. والابتسامة الصادقة جزء من الصدقة، فاجعلوها صحية… طوال الشهر.