عبَّر اللاعب السعودي سعود عبدالحميد، المحترف في صفوف فريق لانس الفرنسي، عن سعادته بتأهل



فريقه إلى نصف كأس فرنسا بعد فوزه على ليون بركلات الترجيح 5/4 بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جروباما ضمن لقاءات الدور ربع النهائي للمسابقة، حيث قال عبر تغريدة في موقع «x»: «الحمد لله على التوفيق. اليوم حققنا مع زملائي في نادي لانس خطوة مهمة نحو أحد أبرز أهدافي منذ بداية رحلة الاحتراف في أوروبا، وما زال الأهم قادمًا»، وأضاف: «أسعى لتحقيق أول ألقابي هنا، وإسعاد جماهير لانس وكل من يدعمني في وطني الغالي. شكرًا لكم على مشاعركم ودعمكم المستمر... وبإذن الله نواصل حتى نحقق ما نطمح إليه».



وكان سعود عبدالحميد وضع بصمته مبكراً بعد أن قاد هجمة منظمة، وسدد كرة قوية عجز الحارس ديسكامب عن الإمساك بها، لتصل للاعب فلوران توفين ليسكنها الشباك كهدف أول لفريق لانس (د: 22)، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف لانس الهدف الثاني عن طريق عبدالله ديبو سيما (د: 45+1)، ولكن فريق ليون عاد في الشوط الثاني وتمكن من تقليص النتيجة عن طريق رومان ياريمتشوك (د: 67)، وفي الوقت القاتل أدرك زميله ريمي هيمبرت التعادل بتسجيله الهدف الثاني لليون (د: 90+4)، لتتجه المباراة مباشرةً لركلات الترجيح.



ورغم أن سعود عبدالحميد كان ثاني المسددين لفريق لانس إلا أنه سددها بثقة في الزاوية العليا على يمين الحارس ديسكامب، كما نجح زملاؤه في التسجيل وهم: ريان فوفانا، ماثيو ادول، مامادو سانغاري، فلوران توفين، فيما أضاع لاعب ليون موسى نياخات ركلة ترجيحية لينتصر لانس 7/6 (2/2)، ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا، ليضرب موعداً مع تولوز الأربعاء الموافق 22 أبريل.