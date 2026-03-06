فشل فريق توتنهام في تحقيق الفوز للمباراة الحادية عشرة على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، بعد سقوطه أمام ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم مساء (الخميس) على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن منافسات الجولة الـ29.

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق مهاجمه دومينيك سولانكي، لكن «السبيرز» انهار بشكل مفاجئ قبل نهاية الشوط الأول، إذ رد بالاس بثلاثة أهداف بعد طرد ميكي فان دي فين مدافع توتنهام.

وقام فان دي فين بجذب إسماعيلا سار داخل منطقة الجزاء، ليحصل المدافع على بطاقة حمراء ويحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء سجلها سار في الدقيقة 40.

وبعدها بست دقائق، سجل يورغن ستراند لارسن الهدف الثاني لصالح كريستال بالاس، ثم عاد إسماعيلا سار لتسجيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 45+7.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة عن منطقة الهبوط.