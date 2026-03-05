كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تلقي نادي سانتوس عرضاً استثمارياً ضخماً من مجموعة استثمار أمريكية تُدعى سانت دومينيك غروب، بقيمة تصل إلى 350 مليون يورو مقابل الاستحواذ على 80% من أسهم النادي، في صفقة قد تُعد الأكبر في تاريخ الأندية البرازيلية من حيث القيمة.



ووفقاً للتقرير، فقد وافق رئيس النادي، مارسيلو تيكسيرا، على العرض الأولي غير الملزم المقدم من المجموعة الأمريكية، والذي يتضمن ضخ المبلغ مباشرة في خزينة النادي، إلى جانب التزام صريح بتسوية ديونه القائمة. وتمنح الاتفاقية الطرفين مهلة تمتد إلى 90 يوماً لدراسة العرض بصورة شاملة، تمهيداً لاحتمال تحويل النادي إلى شركة مساهمة عامة وفق نظام Socieda" Anónima del Fútbol (SAF)".



وتخضع الصفقة حالياً لمرحلة تدقيق موسعة تشمل فحصاً مالياً وقانونياً وتشغيلياً وتجارياً لوضع النادي، بهدف تقييم التزاماته ومراكزه المالية وتحديد أي مخاطر محتملة قد تؤثر في إتمام عملية الاستحواذ. كما تتضمن الإجراءات مراجعة لقدرات الجهة الاستثمارية الأمريكية لضمان امتلاكها الملاءة المالية الكافية لإغلاق الصفقة وفق الشروط المقترحة.



وفي بيان رسمي مشترك، أعلن نادي سانتوس وشركة SDC Sports LLC، وهي منصة استثمارية عالمية تركز على التطوير طويل الأجل للأندية، توقيع اتفاق يمنح الأخيرة حقاً حصرياً لبدء مناقشات بشأن استثمار محتمل في الكيان الجديد الذي قد يؤسسه النادي ضمن إطار شركة مساهمة رياضية.



وأشار التقرير إلى أن شركة والد النجم البرازيلي نيمار، المالكة لحقوق العلامة التجارية للأسطورة بيليه، ليست طرفاً في المفاوضات الجارية.