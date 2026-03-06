منعت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكام المرشحين لإدارة مباريات مونديال 2026 من إدارة أي مباريات ودية لمنتخبات كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، إذ تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بشأن هذا الحظر المفروض على الحكام.



وقال الاتحاد المصري عبر مركزه الإعلامي إن هذا القرار يأتي في إطار الاستعدادات لانطلاق البطولة، المقررة إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وذلك حرصاً على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية، قبل الإعلان النهائي عن حكام البطولة.



وأوضح: «أبلغت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، الحكمين المصريين أمين عمر (حكم الساحة)، ومحمود عاشور (حكم تقنية الفيديو) بالقرار الذي بدأ تنفيذه بالفعل».



وأضاف: «يعد أمين عمر ومحمود عاشور ضمن قائمة الحكام المرشحين للمشاركة في إدارة مباريات المونديال، في تأكيد جديد على حضور التحكيم المصري على الساحة الدولية. ويحظى الثنائي بدعم كامل من الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، ولجنة الحكام الرئيسية، برئاسة أوسكار رويز، في إطار مساندة الحكام المصريين المرشحين لتمثيل التحكيم المصري في الحدث الكروي الأكبر عالمياً».