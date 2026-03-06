أكد استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة الدكتور عصام سالم باتياه أن شهر رمضان فرصة مثالية لإعادة تنظيم العادات الغذائية ونمط الحياة وليس مجرد الامتناع عن الطعام والشراب.

وأضاف باتياه أن الصيام يُسهم عند اتباعه بشكل صحي في الحد من السمنة وتحسين الصحة العامة.

أولًا: التغذية المتوازنة

• احرص على أن تكون وجبتا الإفطار والسحور متوازنتين من حيث الكمية والنوعية.

• الإفطار: يُستحسن البدء بالتمر والماء ثم تناول الخضار الطازجة، يليها مصدر بروتين ثم كربوهيدرات خفيفة غنية بالألياف، ويفضل أن تكون من الحبوب الكاملة مثل البطاطا المشوية مع تجنب الأطعمة الدهنية والمصنّعة.

• السحور يفضل أن يكون خفيفًا ويحتوي على بروتين وألياف مثل الزبادي مع فواكه، وقليل من المكسرات أو الشوفان مع حليب قليل الدسم.

• التحكم في حجم الحصص الغذائية واستخدام طبق متوسط الحجم، والتوقف عن الأكل قبل الشعور بالامتلاء التام.

• التقليل من السكريات والدهون المشبعة خصوصًا بعد الإفطار.

ثانيًا: الترطيب

• شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور حسب وزن الجسم ومستوى النشاط.

• تجنب الإكثار من المشروبات عالية السكر والكافيين؛ لأنها تزيد الشعور بالعطش وتقلل الإحساس بالشبع.

ثالثًا: النشاط البدني

• يُنصح بممارسة نشاط بدني معتدل مثل المشي أو تمارين خفيفة قبل الإفطار بساعة أو قبل السحور مع مراعاة درجات الحرارة.

• تجنب التمارين الشاقة أثناء الصيام خصوصًا في الأجواء الحارة، ويمكن ممارسة النشاط داخل الأماكن المكيفة عند الحاجة.

رابعًا: الحالات الصحية الخاصة

• مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجون إلى متابعة طبية وخطة غذائية مناسبة خلال رمضان، ويُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل بدء الصيام.

• يجب الانتباه لعلامات التعب أو الجفاف مثل الدوخة أو التعرق الشديد، التي قد تستدعي الإفطار عند الضرورة.

أخيرًا:

• النظام الغذائي المتنوع والمتوازن يساهم في الوقاية من السمنة ويجعل من رمضان فرصة حقيقية لفقدان الوزن الزائد بشكل آمن.

• من المهم وضع هدف واقعي لفقدان الوزن وتجنب الحرمان الشديد أو إهمال وجبة السحور.

خالص التمنيات لشهر رمضان مبارك عليكم وأنتم بصحة وعافية.