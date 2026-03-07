أوضح مدرب الاتحاد «كانسيساو» أن فريقه خسر مواجهة الديربي أمام الأهلي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات قمة الجولة الـ(25) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) التي انتهت أهلاوية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال: «لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق منظم، وبدأنا الشوط الأول بشكل ممتاز، واستطاع الأهلي التسجيل أولاً، بعدها بدأنا الشوط الثاني وسجلنا هدف التعادل، ولكن للأسف كان هناك خطأ كارثي من الحارس رايكوفيتش هبَّط طموحنا»،وتابع يقول:«الحكم السعودي يتصرف افضل من الحكم الأجنبي »،مؤكداً



أن الأهلي يتميز بنرفزة الخصم واليوم وقعنا في الفخ ».