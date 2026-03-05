في واقعة أثارت دهشة سكان مدينة مومباي، ظهر ثعبان هندي ضخم يبلغ طوله سبعة أقدام على وحدة تكييف خارجية بالقرب من بوابة الخطوط الجوية الهندية رقم ثلاثة في المطار، ليشعل موجة من الذعر بين المارة والمسافرين.

وبحسب شهود عيان، كان الثعبان ملتفًا أسفل المروحة الدوارة دون أي انزعاج من الضوضاء المحيطة، ما جعل الموقف يبدو أكثر خطورة على غير المطلعين بسلوكيات الحياة البرية.

وعلى الفور، تدخل فريق الإنقاذ التابع لجمعية رعاية الحيوانات، وتمكن من إخراج الثعبان بأمان دون إيذائه أو تهديد سلامة السكان، قبل أن يُعاد إلى بيئته الطبيعية بعيدًا عن المناطق المأهولة.

وأكد خبراء الحياة البرية أن الثعبان من نوع ثعبان الجرذان الهندي غير السام، وينتشر عادة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، مشيرين إلى دوره الحيوي في مكافحة القوارض والحفاظ على التوازن البيئي رغم المخاطر المحتملة عند ظهوره في أماكن مأهولة.

وتعكس هذه الواقعة مدى التحديات التي يفرضها التوسع العمراني على الحياة البرية، وكيف يمكن أن تؤدي تكيفات الحيوانات إلى مواجهات مفاجئة مع البشر داخل المدن.