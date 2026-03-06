يتجه النفط لتسجيل أقوى مكاسب أسبوعية منذ التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال جائحة كوفيد-19 في ربيع 2020، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتعطل الشحنات وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.



وخلال تعاملاته اليوم (الجمعة)، واصل خام برنت مكاسبه مرتفعاً 4 دولارات أو 4.68% إلى 89.46 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 5.13 دولار أو 6.33% إلى 86.14 دولار للبرميل، وجرى تداول الخامين عند أعلى مستوياتهما منذ عام 2024.



وبدأت موجة الارتفاع الحادة في أسعار النفط بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران يوم (السبت) الماضي، ما دفع طهران إلى وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية اليومية في العالم.



ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق الصراع ليشمل مناطق رئيسية لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطرابات في الإنتاج وإغلاق عدد من المصافي ومنشآت الغاز الطبيعي المسال.