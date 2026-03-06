شهادة من البيت الأبيض.. ترمب يمدح الأهلي المصري أمام ميسي

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عشاق الكرة المصرية بإشادة لافتة بالنادي الأهلي المصري خلال حفل تكريم أقامه في البيت الأبيض لفريق إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تتويجه بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم 2025.

وقال ترمب مخاطبًا لاعبي إنتر ميامي أمام ميسي مباشرة: «في يونيو الماضي، خلال كأس العالم للأندية، تنافستم مع أفضل الأندية في العالم... تعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر، الفريق الذي يمتلك عددًا لا يصدق من اللاعبين الموهوبين»، في إشارة واضحة إلى التعادل السلبي 0-0 الذي جمع الفريقين في مباراة الافتتاح على ملعب هارد روك.



وأضاف ترمب في كلمته: «كان أداؤكم مذهلاً، وتعادلتم مع هذا الفريق الموهوب بشكل لا يصدق»، مشيدًا أيضًا بتألق حارس مرمى إنتر ميامي «أوستاري» في تلك المباراة، وتابع الحفل بتسليم ميسي قميصًا شخصيًا وكرة تذكارية، وسط تفاعل إيجابي من اللاعبين.

وأثار تصريح الرئيس الأمريكي موجة تفاعل هائلة في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره جماهير الأهلي «شهادة تاريخية» من «أقوى رجل في العالم»، مع انتشار هاشتاقات مثل ترمب يمدح الأهلي، والأهلي أفضل نادٍ في مصر.

ورد الإعلامي أحمد موسى بتدوينة شكر لترمب، قائلًا: «شهادة من زعيم أكبر دولة في العالم... ترمب يقول الحقيقة، شكرًا على دعمك لنادي القرن وبطل إفريقيا».

وفي يونيو 2025، استضافت الولايات المتحدة نسخة موسعة من كأس العالم للأندية، التي شهدت مشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات، حيث افتتحت البطولة بمباراة بين إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي والنادي الأهلي المصري على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.

وكان هذا التعادل نقطة إيجابية للأهلي، الذي يُعتبر أكثر الأندية تتويجًا في إفريقيا 12 لقب دوري أبطال إفريقيا حتى 2025 وأحد أبرز الأندية عالميًا بفضل شعبيته الجماهيرية الهائلة.