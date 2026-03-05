أكد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور أن الفنانة السورية أصالة نصري على وشك العودة إلى بلدها بعد غياب دام نحو 15 عامًا، متوقعًا أن تحيي احتفالية كبرى خلال شهر مارس الجاري.

تقدير النقابة لمسيرتها

وصف الناطور في تصريحات تلفزيونية أصالة بأنها أيقونة للفن السوري، مشيدًا بمسيرتها الفنية ومواقفها الوطنية، معربًا عن فخر النقابة بها وحرصها على دعم كل ما يسهم في نجاح زيارتها.

تجهيزات الاحتفال

وأشار الناطور إلى أن النقابة عملت على تذليل كافة العقبات أمام زيارتها، وأن التنسيق جارٍ على أعلى المستويات لإحيائها احتفالية الثورة في 18 مارس الجاري، على أن يكون الحدث بمستوى توقعات الجمهور السوري.

ألبوم أصالة نصري

وكانت أصالة نصري كشفت سابقًا ألبومها الجديد باللهجة السورية، واصفةً إياه بأنه مشروع مميز قد يكون الأول والأخير لها بهذه اللهجة، مع حرصها على العناية بأدق التفاصيل الفنية لضمان تقديم عمل متكامل وجذاب.

موعد طرح الألبوم

وأوضحت الفنانة أن الألبوم يضم 14 أغنية تعكس التنوع الفلكلوري لمختلف المحافظات السورية، مع تطوير موسيقي عصري يناسب أذواق الجيل الجديد، مشيرة إلى أن موعد طرح الألبوم مرجح أن يكون بين العيدين، مع التركيز على تقديم كل أغنية بتجربة فنية متكاملة تشمل الموسيقى والتصوير واختيار الأزياء.