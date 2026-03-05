

تحدث الفنان ماجد المصري عن كواليس مشاركته في مسلسله الرمضاني «أولاد الراعي»، معربًا عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها العمل منذ عرض حلقاته الأولى، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه جاء نتيجة جهد كبير من جميع فريق العمل.

نجاح العمل

أوضح ماجد المصري في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن ردود الأفعال التي وصلته من الجمهور كانت إيجابية إلى حد كبير، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل أسعده كثيرًا وشجعه على تقديم المزيد من الأعمال المميزة.

التحضير للدور

وأشار إلى أنه حرص على دراسة الشخصية جيدًا قبل بدء التصوير، من أجل تقديمها بصورة مقنعة، لافتًا إلى أن التعاون بين جميع أفراد فريق العمل ساعد بشكل كبير في خروج الشخصية بالشكل المطلوب.

مشاهد الأكشن

وكشف ماجد المصري أن الإصابات التي تعرض لها أثناء تصوير مشاهد الأكشن كانت بسيطة، مؤكدًا أنه فضل تنفيذ هذه المشاهد بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، ما أدى إلى تعرضه لبعض الكدمات الخفيفة التي كانت تحت السيطرة.

تصوير في لبنان

وأضاف أن تصوير جزء من مشاهد الأكشن في لبنان منح المسلسل طابعًا بصريًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن العمل نفذ باحترافية كبيرة، كما حظي فريق العمل باستقبال مميز من الجمهور اللبناني خلال فترة التصوير.

صناع وفريق العمل

ويجمع المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم ماجد المصري، خالد الصاوي، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، شادي مقار، ومحمد عز وآخرون، والعمل مكون من 30 حلقة في إطار دارما اجتماعية مشوقة.