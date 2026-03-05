أعلن نادي فلامنغو البرازيلي رسمياً التعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم ليكون مدرباً جديداً لفريقه، بعد الإقالة المفاجئة لفيليبي لويس مطلع الأسبوع وبعد وقت قصير من فوز فلامنغو بنتيجة 8 - 0 على فريق مادوريرا المتواضع.



وكان جارديم (51 عاماً) قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول)، استقالته من تدريب نادي كروزيرو بعد عشرة 10 أشهر فقط على توليه المهمة، حفاظاً على «صحته الجسدية والنفسية».



وقال نادي ريو دي جانيرو عبر شبكات التواصل الاجتماعي: «مرحباً بك في فلامنغو، ليوناردو جارديم»، مشيراً إلى أن المدرب البرتغالي وقع العقد يوم الأربعاء حتى ديسمبر. وقاد المدرب السابق لموناكو، المتوّج بلقب الدوري الفرنسي عام 2017، الأربعاء، حصته التدريبية الأولى، على أن يُقدَّم رسمياً (الخميس). كما درب جارديم في منطقة الخليج بين 2021 و2025، وقاد الهلال إلى التتويج بالدوري السعودي 2022 ودوري أبطال آسيا 2021، كما قاد شباب الأهلي للفوز بالدوري الإماراتي 2023.



وقال المدرب فيليبي لويس (40 عاماً) في رسالة وداع عبر «إنستغرام»: «أرحل بسلام، مرفوع الرأس وضمير مرتاح. كرة القدم دورات، ودورتنا كانت تاريخية».



ولم يبدأ فلامنغو، صاحب أكبر ميزانية في أمريكا الجنوبية حالياً، موسمه بشكل جيد، إذ خسر كأس السوبر البرازيلي أمام كورنثيانز (2 - 0)، وهو أول لقب كان يستهدفه هذا الموسم، كما خسر لقب ريكوبا سودأمريكانا في ماراكانا أمام فريق لانوس الأرجنتيني (2 - 3).