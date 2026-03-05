واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، لتستمر العملة الأمريكية في أعلى مستوى 50.4 جنيه.



يأتي هذا بالتزامن مع تخارج للمستثمرين الأجانب في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وخصوصاً عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل لعملية عسكرية ضد إيران ورد الأخيرة بضربات جوية تستهدف مصالح أمريكا في المنطقة.



أعلى سعر



ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي عند مستوى 50.33 جنيه للشراء مقابل 50.43 جنيه للبيع.



وجاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.04 جنيه للشراء مقابل 50.14 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي وبنك «نكست» سجل سعر صرف الدولار 50.30 جنيه للشراء مقابل 50.40 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني وبنك «إتش إس بي سي» بلغ سعر الدولار 50.22 جنيه للشراء مقابل 50.32 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وبنك أبوظبي الأول سجل سعر الدولار 50.21 جنيه للشراء مقابل 50.31 جنيه للبيع.



قفزة للتحويلات



ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 50.12 جنيه للشراء مقابل 50.26 جنيه للبيع.



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.