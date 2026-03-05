يمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً، يتدفق عبره نحو خمس كميات النفط عالمياً، الأمر الذي يؤثر بشدة على سوق النفط الخام، وهذا ما أكدته وكالة «S&P Global Energy» من أن خام برنت ارتفع خلال الأسابيع الماضية بمقدار 10 دولارات للبرميل، وأنه إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة فسنشهد نتيجة كارثية وارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط.



وقال رئيس قسم الأخبار في الوكالة أندي كريتشلو، في مقابلة مع «العربية»: «سوق النفط لا يزال متماسكاً حتى الآن نتيجة وجود مخزونات كبيرة، مثل تلك الموجودة في الصين، إضافة إلى وجود مصادر يمكنها تزويد الأسواق، مثل قطاع النفط الأمريكي الذي لم يكن قادرًا على ذلك سابقًا».



تحديات عدة وأسواق تترقب



وقال: «توجد أيضا مخزونات في الإمارات يمكن تصديرها، لكن هناك الكثير من التحديات في قطاع النفط في المنطقة وسط مشكلة عدم وجود أماكن للتخزين ما سيؤدي لخفض الإنتاج».



ونبه إلى تحديات عدة تواجه الدول المستوردة للغاز منها تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الإمدادات عن أوروبا وتوقف قطر عن الإنتاج.



وأوضح أن الأسواق ما تزال تترقب تفاصيل أكثر حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن حماية سفن النفط والغاز في مضيق هرمز.



وأفاد بأن الأسواق تراقب مصير شحنات النفط قرب آسيا مع إعلان أمريكا نيتها استكمال النزاع مع إيران خارج الشرق الأوسط.



تعليق صادرات الديزل والبنزين



وفي أثر واضح لتأثير الحركة المشلولة في مضيق هرمز الإستراتيجي، بين المحيط الهندي والخليج، وثقلها على إمدادات الطاقة في الصين التي تعتمد إلى حد بعيد على النفط الخام القادم من المنطقة، طلبت الصين من كبرى شركات تكرير النفط تعليق صادرات الديزل والبنزين، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، في ظل خطر نقص الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.



واجتمع مسؤولون في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الهيئة المعنية بالتخطيط الاقتصادي في الصين، بممثلين عن شركات تكرير النفط، ودعوا شفهيًا إلى تعليق مؤقت لشحنات المنتجات المكررة مع مفعول فوري، وفقًا لبلومبيرغ.



وأوردت بلومبيرغ كذلك أن شركة تكرير نفط واحدة على الأقل في اليابان ألغت صادراتها للتركيز على السوق الداخلية، في حين أعلنت تايلند تعليق شحنات الوقود.



يذكر أنه في عام 2025، شكّلت منطقة الشرق الأوسط نحو 57 % من الواردات الصينية المباشرة للنفط الخام المنقول بحرًا، بحسب مجموعة التحليلات كبلر.



المخاوف ترفع الأسعار



مع استمرار تعطّل تدفقات الخام والغاز عبر مضيق هرمز، ما عزز المخاوف بشأن شح المعروض في الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط، خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع اشتعال الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران.



وصعد خام برنت 1.67 دولار، أو 2.05، إلى 83.07 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.94 دولار، أو 2.60 %، إلى 76.60 دولار.



ويأتي ذلك في ظل خفض إنتاج بعض المنشآت وتكدس مئات الناقلات في المنطقة، إضافة إلى توقّعات باستمرار اضطرابات الإمدادات في المدى القريب، ما يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.