كشف معهد الاقتصاد الألماني «آي. دبليو» في توقعات صدرت اليوم، أن اقتصاد البلاد قد يتكبد خسائر بقيمة 40 مليار يورو (46.4 مليار دولار) بسبب حرب إيران خلال العامين القادمين، إذ يهدد ارتفاع أسعار النفط بإعاقة الانتعاش الاقتصادي.



وذكر المعهد أن التجارة الفعلية مع إيران تتراجع منذ سنوات، لكن ألمانيا لا تزال منكشفة على تبعات الموقف بسبب اعتمادها على أسعار الطاقة والواردات، مع التركيز على الارتفاع المتوقع في أسعار النفط.



وقال: «الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط له تداعيات خطيرة على التنمية الاقتصادية».



خسارة الناتج



وأشار العهد إلى أن ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل يمكن أن يكلف الاقتصاد الألماني 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و0.6% في 2027.



وأضاف: «إن هذا سيمثل خسارة في الناتج الاقتصادي تبلغ حوالي 40 مليار يورو على مدى عامين، وأسعار النفط إذا ارتفعت إلى 150 دولارا للبرميل، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.5 و1.3 نقطة مئوية في عامي 2026 و2027 على الترتيب، مما سيؤدي إلى خسارة تزيد عن 80 مليار يورو».