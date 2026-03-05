يسعى لاعب الهلال محمد كنو إلى كسر رقمه التهديفي الشخصي في موسم واحد بدوري المحترفين السعودي، بعدما عادل أفضل حصيلة له سابقا بتسجيله 5 أهداف، وهو الرقم الذي حققه في موسمي 2018-2019 و2013-2014، وفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصاءات.



ووصل كنو إلى هدفه الثلاثين في تاريخ دوري المحترفين، ليصبح اللاعب السعودي الـ27 الذي يسجل 30 هدفًا أو أكثر في تاريخ المسابقة، مؤكدا حضوره التهديفي رغم لعبه في خط الوسط.



وتحمل مواجهة الهلال القادمة أمام النجمة أهمية إضافية، إذ ستكون المباراة الثانية بين الفريقين في دوري المحترفين، بعدما حسم الهلال لقاء الذهاب خارج أرضه بنتيجة 4-2، في مباراة سجل خلالها ثاني أعلى نسبة استحواذ له هذا الموسم بواقع 72%.