تحدث الفنان المصري أحمد رزق عن مسلسله «اللون الأزرق»، الذي يعرض حالياً في موسم دراما رمضان 2026، موضحًا أن اختيار الاسم جاء ارتباطًا بقضية التوحد التي يناقشها العمل، إذ يعد اللون الأزرق رمزًا عالميًا للتوعية بهذه الحالة، مؤكدًا أن المسلسل يتناول قضية إنسانية مهمة.

وأكد رزق في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن اهتمامه بالقضايا النفسية ليس جديدًا، فقد تناولها في عدد من أعماله السابقة، لكن تجربة «اللون الأزرق» تختلف لأنها تسلط الضوء على معاناة الأسرة، خصوصًا الأب والأم، وما يتحملانه من مسؤوليات وضغوط في رعاية طفل مصاب بالتوحد.



استعانة بمتخصصين

وأوضح رزق أن تصوير بعض المشاهد تم تحت إشراف أطباء نفسيين ومتخصصين في رعاية الأطفال داخل موقع التصوير، وذلك لضمان تقديم المشاهد بشكل واقعي وآمن للطفل المشارك في العمل.



رسالة إنسانية

وأكد رزق أن المسلسل يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية دمج الأطفال المصابين بالتوحد في الحياة الطبيعية، مشددًا على أن دعمهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع بأكمله.



فريق وصناع العمل

يشار إلى أن مسلسل «اللون الأزرق» يجمع بجانب أحمد رزق كلاً من جومانا مراد، نجلاء بدر، أحمد بدير، حنان سليمان، رياض الخولي، يارا قاسم، كنزي هلال، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.