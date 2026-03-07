أجمع خبراء التحكيم على صحة قرارات حكم ديربي الأهلي والاتحاد المونتنيغري «نيكولا دابانوفيتش» مؤكدين في الوقت نفسه أن الحكم قاد المباراة لبر الأمان دون أخطاء تحكيمية.



واتفق الخبير التحكيمي محمد فودة على عدم وجود ركلتي جزاء لفريق الاتحاد في الدقيقتين الثالثة والحادية والعشرين، لافتاً إلى أن ركلة الحزاء المحتسبة لنادي الاتحاد في الشوط الأول من عمر المباراة كان قراراً صحيحاً من الحكم المونتنيغري دابانوفيتش.



وأضاف فودة في تحليله للحالات التحكيمية بعدم وجود ركلتي حزاء في الدقيقة الخامسة والعشرين والدقيقة الثالثة والخمسين مضيفاً بأن الهدف الأهلاوي الثالث كان صحيحاً ولايستوجب الاحتكاك بين مهاجم الأهلي وحارس الاتحاد تدخل الحكم باحتساب خطأ للأخير، وهي الحالات التي اتفق معه فيها الحكم الدولي السابق سمير عثمان، فيما طالب المستشار التحكيمي لبرنامج دورينا عبدالله القحطاني، بتطبيق لائح احتفال اللاعبين على لاعب الأهلي «توني» بعد احتفاله غير الرياضي في اللقاء.