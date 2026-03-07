توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، تمتد إلى المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على نجران.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20–40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10–25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، ويصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، مع استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، ويصل إلى مائج على الجزء الشمالي، مع استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20–40 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط. وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، ويصل إلى مائج مع استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.