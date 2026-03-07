

أظهر النادي الأهلي ومدربه ماتياس يايسله جوانب مميزة في هذا الموسم بخلاف تواجد الفريق في صُلب المنافسة على كافة البطولات الممكنة، حيث نجح يايسله في إبراز عدد من العناصر المحلية التي قدمت مستويات فنية رائعة هذا الموسم، وكان آخرها في مواجهة الديربي أمام الاتحاد، الذي كسبه بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات قمة الجولة الـ(25) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).



وشهدت تشكيلة الأهلي في الديربي تواجد الثلاثي المحلي زكريا هوساوي وريان حامد وعلي مجرشي في خط الدفاع إضافة إلى لاعب خط الوسط زياد الجهني، كما شارك من دكة البدلاء فراس البريكان ومحمد بكر وصالح أبو الشامات وعيد المولد.

وجاء الحضور المحلي الطاغي في صفوف الأهلي ليقدم أفضل هدية ممكنة لمدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، الذي سيستفيد بلاشك من تألق لاعبي الأهلي خصوصا مع اقتراب انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم 2026.