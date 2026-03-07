أكد مدرب الهلال سيميوني إنزاغي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النجمة رغم تأخر تعزيز التقدم في ظل النقص العددي لخصمه منذ الدقيقة (39).



وقال «إنزاغي »خلال المؤتمر الصحفي عقب المواجهة التي انتهت لصالح الهلال (4-0) لحساب الجولة (25) من الدوري السعودي للمحترفين: «فريقنا أدى بشكل جيد، وسعيد بالحالة الدفاعية لنا وعدم استقبالنا للأهداف، وبعد تسجيل الهدف الأول سعينا لتعزيز التقدم، الذي تأخر كثيرًا وهو أمر سنعمل على تلافيه مستقبلًا».



وأضاف: «أدينا مباراة فيها تركيز عال، ولدينا العديد من الغيابات، وبشكل عام كان الهلال جيدًا، وهجومه يعد قويًا على مستوى المسابقة، ومع ذلك يجب العمل على تحسين ذلك».



بدوره، أرجع مدرب فريق النجمة، نيستور إل مايسترو، خسارة فريقه لفارق الإمكانيات، والنقص العددي لفريقه والتركيز العالي الذي كان عليه منافسهم حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة.



وأضاف أن فريقه لعب بطريقة دفاعية نظرًا لقوة المنافس وهو ما نجح فيه، مشيرًا إلى أنه مع مرور الوقت والنقص العددي ظهر التعب على لاعبيه وقل تركيزهم وهو ما أدى لاستقبالهم ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة.